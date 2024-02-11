Marmara'nın en büyüklerinden Dümen Dağı keşfedilmeyi bekliyor

Bursa'da Uludağ'ın gölgesinde kalan Marmara'nın üçüncü, Bursa'nın ikinci büyük dağı Dümen Dağı, keşfedilmek için bekliyor. 1.620 metre yüksekliğindeki dağ görenleri kendine hayran bırakırken Uludağ'ın panoramik görüntüsünü görmek isteyenler dağı ziyaret ediyor.

Marmara'nın üçüncü, Bursa'nın ise Uludağ'dan sonra en yüksek ikinci dağı olan 1.620 metre yüksekliğindeki Dümen Dağı görüntüsüyle çıkanları hayran bırakıyor. Dağ, temiz havası, çam ormanları ve spora elverişli yapısıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Sadece bölgeyi bilen dağcılar tarafından doğa sporları için elverişli olduğu bilinen Dümen Dağı, zirvesindeki eşsiz Uludağ manzarası ile çıkanları kendine hayran bırakıyor.

Uludağ'ın panoramik görüntüsüne ulaşmak için tırmanan dağcılar, kimi yazdan kalma hava, kimi ise kar üzerindeki yürüyüşleriyle stres atmanın keyfine varıyor.

ULUDAĞ PANORAMASI EN GÜZEL BURADAN İZLENİYOR

Dümen Dağı'nın çok bilinmeyen ama yaz ve kış şartlarında görülmeye değer bir dağ olduğunu belirten İsmet Şentürk, "Yaptığımız yürüyüşte, kendi güzelliklerinden birisi de Uludağ panoramasının en güzel izlenebildiği bir yerdir. Uludağ kış manzarası, bir gelin gibi Dümen Dağı'ndan izlemek mümkündür. Doğa sporcularının ziyaret etmesini tavsiye ederim" dedi.