Meteorolojiden 6 il için ‘kuvvetli sağanak’ uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, perşembe günü Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin için ‘kuvvetli sağanak’ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, perşembe günü bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusu, Mardin’in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

CUMA AKŞAMINA KADAR ETKİLİ OLACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle bin 200 metre üzeri rakımlı yerlerde Diyarbakır (Kulp), Batman (Sason), Siirt (Pervari), Şırnak (Uludere, Beytüşşebap) ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların perşembe gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybetmesi, doğusunda ise cuma akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.”

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.