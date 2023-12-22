Metro İstanbul duyurdu! Tramvay hattı 1 hafta kapalı olacak

22 Aralık 2023 00:25 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 00:34

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattının bir hafta süreyle bakım çalışmaları için kapatılacağını duyurdu.

BİR HAFTA SÜRECEK

Seferlerin 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağı belirtildi.

İETT ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda, hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.