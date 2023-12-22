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    Metro İstanbul duyurdu! Tramvay hattı 1 hafta kapalı olacak

    Metro İstanbul, bakım çalışmaları nedeniyle Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin 21-28 Aralık tarihleri arasında Kabataş-Güngören istasyonlarından yapılacağını duyurdu.

    Metro İstanbul duyurdu! Tramvay hattı 1 hafta kapalı olacak
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattının bir hafta süreyle bakım çalışmaları için kapatılacağını duyurdu.

    BİR HAFTA SÜRECEK

    Seferlerin 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağı belirtildi.

    İETT ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

    Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda, hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.

    Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.

    Anadolu Ajansı /  - Güncel
    MetroIstanbulTramvayTramvay Hattı
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