Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! O işlemi yapmayanın elektrik, su, doğal gaz sayacı sökülecek, son 12 gününüz kaldı

17 Aralık 2023 13:02 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 13:04

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

81 ilde doğalgaz, su ve gaz sayaçlarında yeni döneme geçiliyor. Resmi Gazete’de yayımlandı. Milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiriyor. O işlemi yapmayanın elektrik, su, doğal gaz sayacı sökülecek. Son 12 gününüz kaldı, hemen yenileyin.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI: MİLYONLARCA ABONEYİ İLGİLENDİRİYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği değişti. Alınan kararla elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayeneleriyle ilgili usul ve esasları belirliyor. Muayenelerin kimler tarafından, nerelerde ve nasıl yapılacağı, aykırılık durumunda uygulanacak idari yaptırımlar da yönetmelikle belirleniyor.

SON 12 GÜNÜNÜZ KALDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilen doğalgaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülerek, geçerli muayenesi olan sayaçlarla değiştirilmesini kararlaştırdı. Son değiştirme günü ise 1 Ocak 2024.

Sayaç muayenesi için başvurular ise servisler tarafından yapılacak. Muayene işlemleri Bakanlığın il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek ve servislerin kullanımı için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

YAPTIRMAYANA BÜYÜK CEZA KESİLECEK

Muayene sırasında, sayacın tip onayı olmadığı veya tip onayını etkileyecek bir değişiklik yapıldığı tespit edilirse, muayene işlemi durdurulacak ve bu durum muayene raporunda belirtilecek. Bu durumda söz konusu sayaca yönelik gerekli işlemler başlatılacak.