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    MİT, Süleymaniye'de vurdu! PKK'nın istihbaratçısı etkisiz

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    MİT, Süleymaniye'deki nokta operasyonlarına devam ediyor. PKK'ya Avrupa'dan eleman toplayan teröristin ardından, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme yapan PKK'lı Hasan Seburi de etkisiz hale getirildi.

    MİT, Süleymaniye&#039;de vurdu! PKK&#039;nın istihbaratçısı etkisiz
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Milli İstihbarat Teşkilatı, son dönemde Irak’ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla Süleymaniye ve çevresinde çok sayıda teröristi listeden sildi.

    Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023’te İran’dan katılan Redur Baz kod adlı Hasan Seburi MİT tarafından Süleymaniye’de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. 

    Örgüte yeni katılan Hasan Seburi, MİT’in saha ajanları tarafından takibe alındı. İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi. İran asıllı Redur Baz kod adlı Hasan Seburi’ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.

    PKK/KCK mensubu Hasan Seburi’nin yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi.

    Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 

    Ayrıntılar hazırlanıyor...

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    MitSüleymaniyePkkTerör
    Haberler > Güncel > MİT, Süleymaniye'de vurdu! PKK'nın istihbaratçısı etkisiz
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