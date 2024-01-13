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    O ilimiz apar topar karantinaya alındı! Valilik uyardı, ikinci bir emre kadar giriş çıkışlar tamamen yasaklandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Koronavirüsten sonra hızla yayılan salgın hastalıkların ardı arkası kesilmiyor. Gelen son dakika bilgisi ise Türkiye’yi şoke etti. O ilimiz apar topar karantinaya alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir emre kadar giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi.

    O ilimiz apar topar karantinaya alındı! Valilik uyardı, ikinci bir emre kadar giriş çıkışlar tamamen yasaklandı
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hayvanlardan insanlara bulaşan salgın hastalıklar hızla yayılmaya devam ediliyor. Yozgat’ta canlı hayvan pazarlarında şap hastalığı riski baş gösterdi. Hastalık riskine karşı harekete geçen valilik geçici olarak hayvan pazarlarını kapatma kararı aldı. 

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ 

    Yozgat Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, kent geneli ve çevre illerde görülen şap hastalığının yayılma eğilimi gösterdiğine dikkat çekildi.

    O ilimiz apar topar karantinaya alındı! Valilik uyardı, ikinci bir emre kadar giriş çıkışlar tamamen yasaklandı

    O İLİMİZ KARANTİNAYA ALINDI 

    Hastalığın kaynağının hayvan pazarlarından alınan hayvanlar olduğu aktarılan Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "İl genelindeki tüm hayvan pazarlarının 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmasına karar verilmiştir. Karantina uygulanan belde ve köylerde hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Bu köylerdeki hayvan sahiplerinin karantina bitimine kadar hayvan alıp satmamaları büyük önem arz etmektedir."

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Salgın HastalıkValilikGüncel Haber
    Haberler > Güncel > O ilimiz apar topar karantinaya alındı! Valilik uyardı, ikinci bir emre kadar giriş çıkışlar tamamen yasaklandı
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