O ilimiz apar topar karantinaya alındı! Valilik uyardı, ikinci bir emre kadar giriş çıkışlar tamamen yasaklandı

13 Ocak 2024 16:13 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 16:14

Hayvanlardan insanlara bulaşan salgın hastalıklar hızla yayılmaya devam ediliyor. Yozgat’ta canlı hayvan pazarlarında şap hastalığı riski baş gösterdi. Hastalık riskine karşı harekete geçen valilik geçici olarak hayvan pazarlarını kapatma kararı aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yozgat Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, kent geneli ve çevre illerde görülen şap hastalığının yayılma eğilimi gösterdiğine dikkat çekildi.

O İLİMİZ KARANTİNAYA ALINDI

Hastalığın kaynağının hayvan pazarlarından alınan hayvanlar olduğu aktarılan Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İl genelindeki tüm hayvan pazarlarının 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmasına karar verilmiştir. Karantina uygulanan belde ve köylerde hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Bu köylerdeki hayvan sahiplerinin karantina bitimine kadar hayvan alıp satmamaları büyük önem arz etmektedir."