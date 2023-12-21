Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Okulda büyük panik! 145 öğrenci hastanelik oldu

    Şanlıurfa'da okulda yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 145 öğrenci hastanelik oldu. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin zehirlendiği öğrenildi.

    Okulda büyük panik! 145 öğrenci hastanelik oldu
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 55 kilometre uzaktaki Çıkrık Mahallesi'ndeki Şehit Hamit İris Ortaokulu ile Şehit Orhan İrkarlı İlkokulu'nda öğle yemeği yiyen öğrencilerden bazıları, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

    145 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

    Bunun üzerine ilk belirlemelere göre 145 öğrenci, ambulans, öğrenci servisleri ve veliler tarafından Siverek ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

    İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığını ve yemeklerden numuneler alındığını aktararak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da konuyla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

    Anadolu Ajansı /  - Güncel
    ŞanlıurfaÖğrenciGıda Zehirlenmesi
    Haberler > Güncel > Okulda büyük panik! 145 öğrenci hastanelik oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...