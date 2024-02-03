Osmaniye'de zincirleme kaza: Bir ölü çok sayıda yaralı var
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Kızlaç Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti. Yolda bir otomobilin yanmasıyla gerçekleşen kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisinin gelirken bölgede ekiplerin olay yeri çalışmaları sürüyor.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Kızlaç Tüneli'nde zincirleme bir kaza meydana geldi.
Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken bir yolcu otobüsü, tırın dorsesine çarptı.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Tır da önündeki hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu polis ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken otobüsteki yaralıların tahliyesinin sürdüğü öğrenildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı