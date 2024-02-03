Osmaniye'de zincirleme kaza: Bir ölü çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Şubat 2024 21:11 - Güncelleme: 3 Şubat 2024 21:12 - Güncelleme:

Kaza, Osmaniye, Haber

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Kızlaç Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti. Yolda bir otomobilin yanmasıyla gerçekleşen kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisinin gelirken bölgede ekiplerin olay yeri çalışmaları sürüyor.