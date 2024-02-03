Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Osmaniye'de zincirleme kaza: Bir ölü çok sayıda yaralı var

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Osmaniye&#039;de zincirleme kaza: Bir ölü çok sayıda yaralı var
    Kaza, Osmaniye, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Kızlaç Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti. Yolda bir otomobilin yanmasıyla gerçekleşen kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisinin gelirken bölgede ekiplerin olay yeri çalışmaları sürüyor. 

    Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Kızlaç Tüneli'nde zincirleme bir kaza meydana geldi. 

    Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken bir yolcu otobüsü, tırın dorsesine çarptı.

    EKİPLER OLAY YERİNDE

    Tır da önündeki hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu polis ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi.

    OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken otobüsteki yaralıların tahliyesinin sürdüğü öğrenildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KazaOsmaniye
    Haberler > Güncel > Osmaniye'de zincirleme kaza: Bir ölü çok sayıda yaralı var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Nadir görülen hastalık hayatını alt üst etti: Gözü akıyor, suratı mum gibi eriyor... - GüncelGözü akıyor, suratı mum gibi eriyor...Üç yıl sonra ortaya çıktı: Günebakan köylüleri korkuyla evlerini terk ediyor - GüncelGünebakan köylüleri korkuyla evlerini terk ediyorBir bunu bilememişlerdi… Her dediği çıkan Simpsonlar’dan 2024 seçimi için şaşırtan tahmin - GüncelBir bunu bilememişlerdi… Her dediği çıkan Simpsonlar’dan 2024 seçimi için şaşırtan tahminPTT’den müşterilerine kritik uyarı! Evinizden ve paranızdan olabilirsiniz, bu tuzağa düşmeyin - GüncelPTT’den müşterilerine kritik uyarı! Evinizden ve paranızdan olabilirsiniz, bu tuzağa düşmeyinZeytinburnu'nda tramvaylar kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda ekip olay yerinde - GüncelZeytinburnu'nda tramvaylar kafa kafaya çarpıştı, çok sayıda ekip olay yerindeAfad ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar: Adana'da korkutan deprem - GüncelAfad ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar: Adana'da korkutan deprem'Palalı Sabri' silahlı saldırıda öldürüldü - Güncel'Palalı Sabri' silahlı saldırıda öldürüldüAdıyaman'da ölüm virajı bir tırı daha yuttu - GüncelÖlüm virajı bir tırı daha yuttuİstanbul Boğazı'nda korkutan anlar! İki gemi çarpıştı - Güncelİstanbul Boğazı'nda korkutan anlarKırıkkale'de tren raydan çıktı: Raylara yıkılan istinat duvarına çarpmış - GüncelKırıkkale'de faciadan dönüldü
    Sonraki Haber Yükleniyor...