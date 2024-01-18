Plazanın 10'uncu katında vinç zinciri koptu: Düşen 2 işçi hayatını kaybetti

18 Ocak 2024 08:56 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 08:56

İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam ajansı çalışan Halil Gül ve Hüsnü Akan, Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazaya reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinçle çıktı. Bu sırada vinç zinciri belirlenemeyen bir nedenle koptu. İşçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen işçilerden Hüsnü Akan Bayraklı Şehir Hastanesine, Halil Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.