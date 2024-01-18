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    Plazanın 10'uncu katında vinç zinciri koptu: Düşen 2 işçi hayatını kaybetti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İzmir'de iki işçi plazanın 10'uncu katına reklam tabelası asmak için çıktıkları sırada vinç zinciri koptu. İşçiler tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vinç sahibi ve operatörü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Plazanın 10&#039;uncu katında vinç zinciri koptu: Düşen 2 işçi hayatını kaybetti
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam ajansı çalışan Halil Gül ve Hüsnü Akan, Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazaya reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinçle çıktı. Bu sırada vinç zinciri belirlenemeyen bir nedenle koptu. İşçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen işçilerden Hüsnü Akan Bayraklı Şehir Hastanesine, Halil Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İzmirİş Kazası
    Haberler > Güncel > Plazanın 10'uncu katında vinç zinciri koptu: Düşen 2 işçi hayatını kaybetti
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