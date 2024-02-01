'Ramazan Hoca'nın cenaze törenine yüzlerce vatandaş katıldı

Bıçaklanarak öldürülen ve 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in cenaze töreni Ulu Camii'de yapıldı. Cenazeye yüzlerce vatandaş katıldı.

Diyarbakır Ulu Camii'de yaptığı konuşmalarla adını duyuran ve 'Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin, bıçaklanarak öldürüldü. 'Ramazan Hoca'nın cenaze töreni bugün Diyarbakır Ulu Camii'de yapıldı.

Cenazeye yüzlerce vatandaş katıldı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Ulu Camii'de yaptığı konuşmalarla adını duyuran ve sembol bir isim haline gelen Ramazan Pişkin, İstanbul'da kavga sırasında bıçaklanarak öldürülmüştü. Polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Halil İbrahim Galya isimli vatandaş, "Dün akşam saat 20.00'da 3 arkadaş buraya geldik. Biz geldiğimizde ışıklar kapalıydı. İçeride oturup bir süre muhabbet ettik. 3 arkadaşım ile kendisinden tespih aldık. Ondan sonrada çıktık" demişti.

"Kendisinde biraz tedirginlik vardı, biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı" diyen Galya, "Mekanı cennet olsun. Hatta bizden sonra arkadaşım telefon ile aradı bize öldürülmüş dedi. Bizden sonra dün akşam Sirkeci’de yemek yemiş. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır’dan buraya taşındığını sordum. Bana 'orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.