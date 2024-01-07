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    Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı… Eski İYİ Partili AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu! (Nebi Hatipoğlu kimdir?)

    Milyonlarca kişinin beklediği AK Parti belediye adayları bugün yapılan toplantıyla açıklandı. Gözler ise Eskişehir belide başkanına çevrildi. İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçiş yapan Nebi Hatipoğlu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Peki Nebi Hatipoğlu kimdir? Siyasi hayatı nasıl ilerledi? AK Parti’den Eskişehir adayı kim oldu? İşte detaylar haberimizde…

    Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı… Eski İYİ Partili AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu! (Nebi Hatipoğlu kimdir?)
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde 11’i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise sürpriz bir isim oldu. Daha önce İYİ Parti’de yer alan ardından istifa ederek AK Parti’ye geçiş yapan Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Hatta rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı. Peki Nebi Hatipoğlu kimdir?

    NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

    İdris Nebi Hatipoğlu 1975 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor’a kaynak oluşturuldu ve takım Süper Lig’e yükseldi.

    Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı… Eski İYİ Partili AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu! (Nebi Hatipoğlu kimdir?)

    28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Nebi HatipoğluYerel SeçimGüncel Haber
    Haberler > Güncel > Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı… Eski İYİ Partili AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu! (Nebi Hatipoğlu kimdir?)
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