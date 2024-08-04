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İsrail Kudüs’te inşa etti! Savaşa hazırlık için "Kıyamet Çukuru"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail Kudüs’te inşa etti! Savaşa hazırlık için &quot;Kıyamet Çukuru&quot;

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze’deki soykırımda 40 bine yakın sivil Filistinliyi katleden İsrail, İran ve Lübnan ile artan gerilim sonrası olası savaş senaryolarına hazırlanıyor. İsrail medyası, Kudüs'te uzun süreli bir çatışma durumunda üst düzey liderlerin uzun süre kalabileceği bir yer altı sığınağının hazırlandığını duyurdu.

Orta Doğu’da artan gerilim, İsrail, İran ve Lübnan arasında süren çatışmalar bölgedeki savaşı tetiklemeye devam ediyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da şehit edilmesi ve İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırıları sonrası Lübnan ve İran kanadından intikam açıklamaları geldi. Artan savaş riski sonrası İsrail kendi liderlerine düzenlenecek saldırı ve suikastları engellemek için hazırlıklarını tamamladı.

İran yaparsa Türkiye de yapar

KUDÜS’TE ‘KIYAMET ÇUKURU’ İNŞA EDİLDİ!

turkiyegazetesi.com.tr’in İsrail medyasından çevirdiği özel habere göre; İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet, Kudüs'te uzun süreli bir çatışma durumunda üst düzey liderlerin uzun süre kalabileceği bir yer altı sığınağının inşasını tamamladı.

Şin-Be’in savaşların siyasi güvenlik elitleri tarafından yürütülmesi amacıyla Kudüs'teki yeraltı komuta ve kontrol sığınağının işletilmesi için hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi.

Savaşa hazırlık için 'Kıyamet çukuru!' İsrail Kudüs’te inşa etti - 2. Resim

HER TÜRLÜ TEHDİT VE TEHLİKEYE KARŞI YÜKSEK KORUMA SAĞLIYOR!

Kudüs dağlarının derinliklerinde yer alan ve her türlü tehlikeye karşı korunan yer altı sığınağın; deprem, nükleer, kimyasal, biyolojik, konvansiyonel ve siber tehditlere karşı yüksek koruma sağladığı ifade edildi.

Maliyetinin milyarlarca şekel olduğu tahmin edilen dev projenin içerisinde salonlar ve tartışma odalarını barındırdığı, füze saldırısı ya da nükleer savaş durumunda hükümetin ülkeyi yöneteceği alan olacağı vurgulandı. 

Savaşa hazırlık için 'Kıyamet çukuru!' İsrail Kudüs’te inşa etti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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