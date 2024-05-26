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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Suriye&#039;nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK&#039;lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pkk, Suriye, Haber

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröriste karşılık verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi." ifadelerine yer verildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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