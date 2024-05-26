Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröriste karşılık verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi." ifadelerine yer verildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi."
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi