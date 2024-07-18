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Tekirdağ'da 15 yaşındaki çocuk kendisiyle dalga geçen arkadaşını bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ&#039;da 15 yaşındaki çocuk kendisiyle dalga geçen arkadaşını bıçakladı
Tekirdağ, Kapaklı, Haber

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da bir yurtta 15 yaşındaki çocuk, kendisiyle dalga geçen 16 yaşındaki Ş.K.'yı bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürerken P.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Akran şiddeti bu kez Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde. Olay Kapaklı Vatan Mahallesi Turgut Özel Caddesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Ş.K ile 15 yaşındaki P.Ç. arasında dalga geçme konusu nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan olayın büyümesiyle birlikte P.Ç. isimli şahıs Ş.K.’yı bıçaklayarak yaraladı.

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Olay sonrası bölgeye gelen 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından bıçakla yaralanan Ş.K. hastaneye kaldırılırken P.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kavgada yaralanan Ş.K.’nin durumunun kritik olduğu ve Çorlu’da yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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