Tekme, yumruk, baston... Hastane kapısını ringe döndürdüler!

24 Aralık 2023 12:11 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 12:24

Hekim göçünün en önemli nedenlerinden biri olan sağlıkta şiddet önlenemezken hastanelerdeki utandıran görüntülere her gün bir yenisi ekleniyor.

Geçen gün gece saatlerinde İstanbul'daki Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kaydedilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

TEKME, YUMRUK, BASTON...

İki aile arasında çıkan kavgada hastane kapısı adeta ringe döndü, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya karışan yaşlı birisinin bastonla saldırması dikkat çekti.

Polisin olay yerine gelmesi ile kavga son buldu, korku dolu anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.