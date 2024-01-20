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    Tonlarca ağırlıktaki kamyon duvarda asılı kaldı!

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Kocaeli'de, yokuştan inerken kontrolden çıkan kamyon yürekleri ağza getirdi. Tonlarca ağırlıktaki kamyon 5 katlı bir apartmanın istinat duvarında asılı kaldı, sürücü ise burnu bile kanamadan kurtuldu.

    Tonlarca ağırlıktaki kamyon duvarda asılı kaldı!
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir apartmanın temel kazısından çıkan hafriyatı taşımak üzere bölgeye giden F.B. idaresindeki kamyon, yokuştan indiği sırada kontrolden çıktı.

    DUVARDA ASILI KALDI

    Yol kenarındaki 5 katlı apartmanın istinat duvarında asılı kalan kamyondan, sürücü F.B. kendi imkanlarıyla çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Tonlarca ağırlıktaki kamyon duvarda asılı kaldı!

    BURNU BİLE KANAMADI

    Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyonun vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KocaeliTrafik Kazası
    Haberler > Güncel > Tonlarca ağırlıktaki kamyon duvarda asılı kaldı!
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