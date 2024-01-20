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Tonlarca ağırlıktaki kamyon duvarda asılı kaldı!
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Kocaeli'de, yokuştan inerken kontrolden çıkan kamyon yürekleri ağza getirdi. Tonlarca ağırlıktaki kamyon 5 katlı bir apartmanın istinat duvarında asılı kaldı, sürücü ise burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir apartmanın temel kazısından çıkan hafriyatı taşımak üzere bölgeye giden F.B. idaresindeki kamyon, yokuştan indiği sırada kontrolden çıktı.
DUVARDA ASILI KALDI
Yol kenarındaki 5 katlı apartmanın istinat duvarında asılı kalan kamyondan, sürücü F.B. kendi imkanlarıyla çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
BURNU BİLE KANAMADI
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyonun vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı