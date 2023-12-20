Trenin ucunda metrelerce sürüklendiler!
Zonguldak'ta, trenin çarptığı otomobildeki üç kişilik aile dehşeti yaşadı. Yük treni çarptığı aracı en az 30 metre sürükledi. Hurdaya dönen araçtan kurtarılan aile hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak’ta Acılık Caddesi üzerindeki hemzemit geçitte meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. İddiaya göre,Mehmet K. idaresindeki otomobili ile İstasyon Caddesi’ne seyir halinde iken hemzemin geçide geldi.
TRENLE BİRLİKTE SÜRÜKLENDİ
Bu sırada geçitten ilerleyen yük treni otomobile çarparak sürüklemeye başladı. Yaklaşık 30 metre boyunca sürüklenen otomobilin içinde sürüklenen aile büyük panik yaşadı.
Makinistin treni durdurmasıyla birlikte çevredeki vatandaşların imdadına yetiştiği sürücü Mehmet K., eşi Melek K. ve 3 yaşındaki çocukları Yiğit K.; hurdaya dönen araçtan çıkartılarak yol kenarına alındı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tren olay yerinden kaldırıldı.
Otomobil de çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.