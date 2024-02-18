Turistler onun için sıraya girdi: İşte Ayasofya'nın yeni Gli'si
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeni açılan ziyaret katına giren kedi, Ayasofya'nın kedisi olarak bilinen ve 2020'de vefat eden Gli'ye benzetildi. Yerli ve yabancı turistler, yoğun ilgi gösterdikleri kediyle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin kedisi olarak dünyaya adını duyuran kedi Gli, 2020'de vefat etmişti. Dünyada en fazla fotoğrafı çekilen kedi unvanına sahip Gli'nin yerine bir kedi geldi.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadethane ve ziyaret katı olarak ikiye ayrılmıştı. Ziyaret katına giren ilk kedi, Ayasofya Camii’nin 2020 yılında vefat eden meşhur Gli’ye benzetildi.
GÖRENLER SEVMEDEN GEÇEMİYOR
Ziyaretçilerin sevmeden geçemediği kedi, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Kedi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN SIRAYA GİRİYORLAR
Ziyaret katına gelenler kediyi sevmek için sıraya girdi ardından onunla fotoğraf çektirdi.
Kedinin halinden memnun halleri ise görenleri gülümsetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı