Turistler onun için sıraya girdi: İşte Ayasofya'nın yeni Gli'si

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Şubat 2024 11:16 - Güncelleme: 18 Şubat 2024 11:36 - Güncelleme:

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Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeni açılan ziyaret katına giren kedi, Ayasofya'nın kedisi olarak bilinen ve 2020'de vefat eden Gli'ye benzetildi. Yerli ve yabancı turistler, yoğun ilgi gösterdikleri kediyle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.