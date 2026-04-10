Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, evinin yanındaki apartmanın bahçe duvarına çıkan 9 yaşındaki çocuğu iterek düşüren ve ardından defalarca darbeden şahsın şiddet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın çocuğu kolundan tutarak sürüklediği, yüzüne ve kafasına defalarca vurduğu görülürken; küçük çocuk ifadesinde akıllı saati üzerinden annesine acil durum çağrısı göndererek kurtulduğunu anlattı. Ailenin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

