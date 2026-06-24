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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yer alan Merkez Mahallesi'ndeki Salı Pazarı önünde, bir servis şoförü ile bir vatandaş arasında 'laf atma' iddiası nedeniyle alevlenen sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahların ve sopaların çekildiği şiddetli bir arbedeye dönüştü. Öfkesine hakim olamayan servis şoförünün karşısındaki şahsa elindeki sopayla acımasızca saldırması üzerine, darbelere maruz kalan vatandaş belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşleyerek ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Çevredeki kalabalığın büyük bir panik içerisinde araya girip tarafları ayırmaya çalıştığı ve tetiğine defalarca basılan tabancanın kuru sıkı olduğunun sonradan anlaşıldığı bu tehlikeli gerginlik sonucunda iki kişi yaralandı.

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