İhlas Haber Ajansı • Siverek
Annesiyle hurda toplayan Ayşe'nin okuma azmi görenleri duygulandırdı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde annesiyle birlikte sokak sokak dolaşarak hurda toplayan ve çöplerden bulduğu kitaplarla kaldırım kenarında ders çalışan küçük Ayşe'nin eğitim azmi izleyenleri duygulandırdı. Geri dönüşüme vermek yerine kendisi için ayırdığı test kitapçıklarıyla hayata tutunmaya çalışan ve en büyük hayalinin polis olmak olduğunu söyleyen Ayşe'nin yürek ısıtan o anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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