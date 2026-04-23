Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Uygarlığı'nın başkenti olarak bilinen Sardes Antik Kenti'ndeki Gymnasium binası, gece müzeciliği uygulaması öncesi gökyüzündeki hilal ile aynı karede buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizmi çeşitlendirmek ile ziyaretçi deneyimini artırmak amacıyla başlattığı ve mayıs ayında kapılarını açması planlanan uygulama kapsamında aydınlatılan tarihi yapı, foto muhabiri Aykut Yeniçağ'ın astrofotoğrafçılık çalışmasıyla görüntülendi. Karanlık gökyüzünde ince bir yay şeklinde parlayan hilalin, ihtişamını sergileyen binanın simetrik ve güçlü mimarisiyle bir araya gelmesi izleyenlere eşsiz bir görsel şölen sundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası