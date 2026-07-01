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Bolu'nun Tabaklar Mahallesi'nde seyir halindeyken arka camına astığı peluş ayı nedeniyle gece bekçilerinin dikkatini çekerek durdurulan otomobilin sürücüsü E.T.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Olay yerine çağrılan trafik polisleri tarafından yapılan kontrollerde ehliyetsiz araç kullanmak ve far ihlali suçlarından toplam 41 bin lira idari para cezası kesilen sürücünün aracı çekici yardımıyla otoparka götürülürken, şahsın gün içinde de aynı araçla şehirde tur attığı anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

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