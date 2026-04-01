Kaydet

Osmaniye’de belediye bünyesinde itfaiye şoförü olarak görev yapan Yunus Emre Arslan, meslek hayatının en heyecan verici ve duygusal anlarından birini kendi evinde yaşadı. Edinilen bilgilere göre, Arslan'ın küçük oğlu Ahmet, evde oyun oynadığı sırada ayağını metal bir sandalyenin demir aksamına sıkıştırdı. Ailenin durumu bildirmesi üzerine, baba Arslan görevli olduğu itfaiye ekibindeki mesai arkadaşlarıyla birlikte ivedilikle olay yerine intikal etti. Kendi oğlunu kurtarmak için ekip arkadaşlarıyla omuz omuza veren baba ve diğer itfaiye personeli, profesyonel demir kesme makası kullanarak titiz bir çalışma yürüttü. Küçük Ahmet’in canını yakmadan, demir aksamı büyük bir dikkatle kesen ekipler, kısa sürede kurtarma operasyonunu başarıyla tamamladı. Herhangi bir yaralanma yaşamayan Ahmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin bu hızlı ve profesyonel müdahalesi çevredekiler tarafından takdirle karşılandı. Operasyon sonrası mesai arkadaşlarına teşekkür eden baba Yunus Emre Arslan ve ailesi büyük bir rahatlama yaşadı.

