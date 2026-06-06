Denizli'de kontrolden çıkan otomobil iş yerinin depo duvarına çarptı. Feci kazada yaşlı çift hayatını kaybetti.

Denizli'nin Beyağaç ilçesi Zafer Mahallesi Huzur Camii yakınlarında Ahmet Gözlek (86) yönetimindeki 20 K 1598 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerinin deposuna çarptı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Ahmet Gözlek ve yanında bulunan eşi Ayşe Gözlek’in (82) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı çift, duvara ok gibi saplanan araçta can verdi

Hayatını kaybeden yaşlı çifttin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı.

Yaşlı çift, duvara ok gibi saplanan araçta can verdi

Haberle İlgili Daha Fazlası