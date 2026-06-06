İhlas Haber Ajansı
Yaşlı çift, duvara ok gibi saplanan araçta can verdi
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil iş yerinin depo duvarına çarptı. Feci kazada yaşlı çift hayatını kaybetti.
Özetle DinleYaşlı çift, duvara ok gibi saplanan araçta can ver...
Kaydet
3. Sayfa 2 dk önce
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki depoya çarpması sonucu sürücü ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti.
- Kaza, Denizli'nin Beyağaç ilçesi Zafer Mahallesi Huzur Camii yakınlarında meydana geldi.
- Ahmet Gözlek (86) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yeri deposuna çarptı.
- Sürücü Ahmet Gözlek ve yanında bulunan eşi Ayşe Gözlek (82) olay yerinde vefat etti.
- Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
0:00 0:00
1x
Denizli'nin Beyağaç ilçesi Zafer Mahallesi Huzur Camii yakınlarında Ahmet Gözlek (86) yönetimindeki 20 K 1598 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerinin deposuna çarptı.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
800 bin TL peşinatla ev sahibi olma fırsatı! Başvurular başladı, taksitler 90 bin TL
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Ahmet Gözlek ve yanında bulunan eşi Ayşe Gözlek’in (82) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden yaşlı çifttin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu Morguna Kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR