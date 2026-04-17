Kaydet

Antalya'nın Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda aynı istikamette seyir halinde olan iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cafer Y. idaresindeki 07 ABT 928 plakalı motosikletin dönmek için manevra yaptığı esnada, aynı istikamette sağ şeritte ilerleyen Yusuf F.A. yönetimindeki 16 BJB 168 plakalı motosikletle çarpıştığı kazada devrilen motosikletin sürücüsü Cafer Y. yaralandı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından ihbar üzerine bölgeye gelen 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

