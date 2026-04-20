Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Kırıkhan-Hassa yolu üzerinde takip edilerek durdurulan bir minibüste yapılan aramada, Türkiye’de geçerli oturma izni bulunmayan sekiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Balık istifi şeklinde kaçak göçmen taşıyan ve olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir organizatör, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, araç şoförüne trafik kural ihlallerinden dolayı 181 bin TL idari para cezası kesildi ve minibüs trafikten men edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu göçmenler ise gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

