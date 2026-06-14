Antalya’da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği ortaya çıktı. Cesedin 23 yaşındaki Kırgızistan uyruklu otel çalışanı Erlan Dzhumabekov’a ait olduğu, gencin yüzerken ayağına giren kramp sonrası boğulduğu öğrenildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde Beldibi sahilinde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan ve vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya’da sahilde bulunan cesedin kimliği ortaya çıktı! Otel çalışanı çıktı

DNA RAPORUYLA KESİNLEŞTİ

Ekipler, cansız bedenin geçtiğimiz günlerde Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla denize giren ve bir süre sonra dalgalara kapılarak kaybolan Erlan Dzhumabekov’a ait olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Kimlik tespiti için gencin ailesine ulaşılarak, DNA örneği alındı. Yapılan DNA eşleşmesi sonucunda bulunan cesedin Erlan Dzhumabekov’a ait olduğu kesinleşti.

BACAĞINA KRAMP GİRMİŞ

Adli tıp raporunda, gencin denizde yüzdüğü sırada bacağına kramp girdiği, bu nedenle zor durumda kalarak çırpınmaya başladığı ve ardından akıntıya kapılarak boğulduğu belirtildi.

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