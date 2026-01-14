Kaydet

Konya’nın Beyşehir ilçesinde balıkçılık yapan 58 yaşındaki Hasan Hüseyin Katmerci, arazideki hayvanlarına ve erzaklarına zarar veren yaban domuzunu elleriyle yakaladı. Yaklaşık 80 kilo ağırlığındaki domuzu bir ağacın dibinde yakalayan Katmerci, bölgedeki yaban domuzlarının köpeklerine ve yiyeceklerine sürekli zarar verdiğini belirtti. Yaban domuzlarının özellikle kızgınlık dönemlerinde daha saldırgan hale geldiğini ve insan hayatı için risk oluşturduğunu ifade eden balıkçı, bu hayvanların azılı olanlarının ciddi yaralanmalara yol açabileceğine dikkat çekti. Olayın ardından yaşadıklarını anlatan Katmerci, yaban domuzlarından korunmak için sürekli tetikte olduklarını ve onları uzaklaştırmak için çeşitli yöntemlere başvurduklarını dile getirdi.

