Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde sokak üzerinde tespit edilen lastik izleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda bir aracın bilinçli kaydırma (drift) yaptığı belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen sürücü A.Ş. hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem yapılırken, şahsın ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve kendisine 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası