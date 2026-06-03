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TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde, Ankara istikametine seyir halinde olan Mini Cooper marka bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Dumanları fark eden sürücünün aracı emniyet şeridine çekerek yetkililere haber vermesiyle olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçilirken; ihbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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