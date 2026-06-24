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Bolu'nun Köroğlu Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, yaya geçidi bulunmayan bir noktadan aniden yola fırlayan vatandaşa çarpmamak için ani fren ve manevralar yaparak muhtemel bir facianın önüne geçti. Motosikletlinin dikkati ve son andaki soğukkanlı hamlesi sayesinde feci bir kazadan kıl payı dönülürken; dikkatsiz yayanın büyük bir tehlike atlattığı o yürekleri ağza getiren saniyeler, güzergahtan geçmekte olan bir başka motosikletlinin kask kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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