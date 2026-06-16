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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla atan otomobilin kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta bulunan 21 yaşındaki sürücünün imdadına yol kenarında faaliyet gösteren bir köfteci esnafı ve çalışanları yetişirken, yaralı genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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