Bursa’nın Yıldırım ilçesinde dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen bir düğün töreni sonrası oluşturulan araç konvoyu, trafik güvenliğini ve vatandaşların can sağlığını hiçe sayan görüntülere sahne oldu. Gelin arabasının arkasında uzun kuyruklar oluşturan ve kornalar eşliğinde ilerleyen konvoydaki bazı sürücüler, akan trafikte öne geçebilmek için tehlikeli manevralar yaparak makas attı. Bilinçsizce sağa sola direksiyon kıran araçların yanı sıra, yaklaşık 7 ayrı otomobilin camlarından ve sunrooflarından dışarı sarkan vatandaşlar, olası bir faciaya adeta davetiye çıkardı. Trafik kurallarının tamamen yok sayıldığı o anlarda, konvoyun içindeki şahısların hem kendi canlarını hem de yoldaki diğer sürücüleri büyük bir riske attığı görüldü. Çevredeki duyarlı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, konvoyun yol boyunca trafiği yavaşlattığı ve diğer araçların geçişini zorlaştırdığı net bir şekilde yer aldı. Emniyet yetkilileri, gelen şikayetler ve sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine inceleme başlatırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi. Mutlu günlerin hüzne dönüşmemesi adına uyarıda bulunan yetkililer, konvoylarda sağduyulu olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

