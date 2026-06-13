2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürerken futbolseverler günün maç programını araştırıyor. Turnuvada bu akşam ve gece saatlerinde oynanacak karşılaşmaların yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçının saati de merak konusu oldu. İşte 13-14 Haziran Dünya Kupası maç takvimi...

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi ve 14 Haziran Pazar günlerini kapsayan programda birbirinden kritik karşılaşmalar futbolseverleri beklerken, gözler 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine dönen A Milli Futbol Takımı'nın ilk sınavına çevrildi.

BU AKŞAM DÜNYA KUPASI'NDA KİMİN MAÇI VAR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 13 Haziran akşamı ve 14 Haziran'ın ilk saatlerinde toplam beş karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Günün programında Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika temsilcilerinin sahaya çıkacağı mücadeleler yer alırken, grup sıralamalarını doğrudan etkileyecek önemli maçlar oynanacak.

13-14 Haziran Dünya Kupası maç programı şu şekilde:

13 Haziran Cumartesi

04.00 | ABD - Paraguay | TRT 1

22.00 | Katar - İsviçre | TRT 1

14 Haziran Pazar

01.00 | Brezilya - Fas | TRT 1

04.00 | Haiti - İskoçya | TRT Spor

07.00 | Avustralya - Türkiye | TRT 1

20.00 | Almanya - Curaçao | TRT 1

23.00 | Hollanda - Japonya | TRT 1

Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverler maçları televizyon, mobil cihaz ve bilgisayarlarından takip edebiliyor.

Bu akşam Dünya Kupasında kimin maçı var, Türkiyenin maçı saat kaçta? (13-14 Haziran)

TÜRKİYE'NİN MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00'de başlayacak.

Uzun yıllar süren Dünya Kupası özlemini sona erdiren ay-yıldızlı ekip, 2002 Dünya Kupası'nın ardından ilk kez organizasyonda sahne alacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, grup aşamasına galibiyetle başlayarak önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

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