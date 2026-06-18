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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerine molotof kokteyli ile gasp saldırısı düzenleyen ve eylem sırasında kendi attıkları alevlerin arasında kalarak yanma tehlikesi geçiren suç örgütü üyelerinin o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 100 saatlik kamera kaydını titizlikle incelemesi sonucu tespit edilen ve aralarında olayın azmettiricilerinin de bulunduğu 5 şüpheli, düzenlenen başarılı operasyonla kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

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