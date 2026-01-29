Kaydet

Bursa’nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde iki genç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, çevredeki vatandaşların bakışları arasında tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine acımasızca saldıran gençlerin o anları, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kavganın çıkış sebebi öğrenilemezken, taraflar bir süre sonra çevredeki vatandaşların araya girmesiyle bölgeden uzaklaştı.

