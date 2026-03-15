Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Eryaman Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Maç öncesi ''Gençlerbirliği Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' merak edilirken muhtemel ilk 11 maç kadrosu da şekillenmeye başladı. İşte maçın hakem kadrosu, canlı yayın bilgileri ve eksikler...

Gençlerbirliği Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Ligde bu sezon 25 maça çıkan Beşiktaş, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgiyle 46 puan topladı ve 4. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği ise ligde 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puan kaybını sürdürdü.

İşte muhtemel 11ler!

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş, Ankara’da karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği Beşiktaş maçı bu akşam beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli şekilde izlenebilecek.

İşte muhtemel 11ler! Gençlerbirliği Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Gençlerbirliği Beşiktaş maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

İşte muhtemel 11ler! Gençlerbirliği Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği Beşiktaş maçını Yasin Kol yönetecek. Yardımcı hakem olarak Murat Tuğberk Curbay ve Mehmet Salih Mazlum görev yapacak. Dördüncü hakem olarak Muhammet Ali Metoğlu sahada olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Erkan Engin oturacak ve AVAR olarak Candaş Elbil maçta görev alacak.

İşte muhtemel 11ler! Gençlerbirliği Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11’LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Varesanovic, Göktan, Traore, Metehan, Koita

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udoukhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh

İşte muhtemel 11ler! Gençlerbirliği Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GENÇLERBİRLİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş’ta Emirhan Topçu ve El Bilal Toure sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Salih Uçan ve Emirhan Topçu kart ceza sınırında bulunuyor. Oyuncular bu maçta kart görürse gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

