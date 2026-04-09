Kaydet

Çanakkale Boğazı Güzelyalı önlerinde dün saat 15.02 sıralarında, içinde A.K. (48), H.E.D. (19) ve A.D. (49) isimli üç kişinin bulunduğu fiber karinalı lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Vatandaşların yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde bottaki şahısların sağlık durumlarının iyi olduğunun belirlenmesiyle kurtarma operasyonuna başlandı. Botun bulunduğu mevkinin sığlık olması sebebiyle, Sahil Güvenlik Botu ‘KB-73’ tarafından halat verilerek bot emniyetli su derinliğine kadar yedeklendi. Yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından saat 15.40 sularında bottaki 3 kişi Kontrol Bot üzerine alınarak güvenli bölgeye tahliye edildi. Motor arızası yapan lastik bot ise ekiplerin nezaretinde Kumkale Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı.

