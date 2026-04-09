İçişleri Bakanlığının çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyen ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte bekçi alımında yaş sınırı da netleşti. Peki, bekçi alımında şartlar neler, yaş sınırı ne oldu?

İçişleri Bakanlığı’nın çarşı ve mahalle bekçiliğine ilişkin alım-eğitim esaslarını düzenleyen yönetmelik değişikliği, 9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.Düzenlemeye göre erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu olacak. Ayrıca başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini yine korudu. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması şartı korunurken, kamu haklarından mahrum olmama ve silahlı görev yapmaya engel durumunun bulunmaması kriterleri de devam edecek.

Ayrıca başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar bekçilik başvurusu yapamayacak.

BEKÇİ ALIMINDA YAŞ SINIRI

Adaylarda en az lise mezuniyeti ve Türk vatandaşı olma şartı korunurken, yaş sınırı 18 ila 31 olarak yeniden belirlendi.

