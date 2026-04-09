Basketbol Avrupa Ligi’nde normal sezonun son virajına girilirken Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasında oynanacak kritik mücadele için geri sayım başladı. 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak karşılaşma öncesi maç yayın bilgileri netleşti.

Basketbol Avrupa Ligi’nin 37. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid Baloncesto ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, iki takımın da sıralama hedefleri açısından belirleyici olacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasında oynanacak EuroLeague 37. hafta mücadelesi, Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı hem televizyon üzerinden hem de platformun dijital yayın hizmetleri aracılığıyla takip edebilecek.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyen basketbolseverler, S Sport’un yanı sıra S Sport Plus dijital platformu üzerinden de maçı canlı olarak takip edebilir. Mobil uygulama, tablet ve akıllı televizyon seçenekleri sayesinde farklı cihazlardan erişim imkanı bulunuyor.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Fenerbahçe Beko, geride kalan 36 haftada elde ettiği 23 galibiyet ve 13 mağlubiyetle haftaya 3. sırada girerken, son 4 maçta yaşanan mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı 84-58 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yenerse play-off'u garantileyecek. Sarı-lacivertliler mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçlarına göre normal sezonda ilk 6'yı garantileyerek son maçlar öncesi play-off bileti alabilir.

