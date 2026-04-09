Komedyen Tuba Ulu, stand-up gösterisinde tarihi milli manevi değerlere hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltı kararı ardından Tuba Ulu ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Tuba Ulu kimdir?

1981 yılında İstanbul’da doğan Tuba Ulu, çocukluk ve gençlik yıllarını Beyoğlu’nda geçirdi. Tiyatro ve sinema salonlarına yakın bir ortamda büyümesi, sanatla erken yaşta tanışmasını sağladı. 13 yaşında drama eğitimi almaya başlayan isim, eğitimini aralıklarla sürdürdü.

Reklamcılık kariyerine adım atmasıyla birlikte bir süre sahne eğitimine ara veren Tuğba Ulu, bu dönemde reklam yazarlığı yaparak yazı alanında önemli bir deneyim kazandı. 17 yıl süren reklamcılık kariyerinin, özellikle stand-up metinlerinin oluşumunda belirleyici bir rol oynadığı ifade ediliyor. Sahne performansları ve dijital içerikleriyle tanınan Ulu, özellikle 'Lady Malumat' isimli stand-up gösterisiyle geniş kitlelere ulaşmıştır.

Haberle İlgili Daha Fazlası