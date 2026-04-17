Afyonkarahisar kent merkezi Milli Birlik Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki kız çocuğuna hızla gelerek çarpan ve durmayarak olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin yaptığı birkaç saatlik incelemenin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen ve sürücü belgesi bulunmadığı tespit edilen A.A. isimli şahsa ve motosiklet sahibine toplamda 128 bin 500 TL para cezası uygulanırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerinden ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kız çocuğunun ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası