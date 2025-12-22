Kaydet

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Stadyum Arka Sokak, Çardaklı Çeşme Sokak ve Alipaşa Caddesi'nin kesiştiği kavşakta dehşet anları yaşandı. Kazımiye su deposu istikametine doğru seyir halinde olan O.K. idaresindeki hafif ticari araç, o sırada yolun karşısına geçmekte olan A.T. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere yığılan yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yetişti. Kazanın saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı olayda, yaralı vatandaş ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.T.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası