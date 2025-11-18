Kaydet

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, kentteki çevre yolunda tehlikeli bir şekilde yarış yapan motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Dron destekli yapılan bu denetimlerde; plakasız, sürücü belgesiz, yetersiz ehliyetle araç kullanan, abartı egzoz bulunduran, kask takmayan ve ters yönde seyreden toplam 38 motosiklet sürücüsüne çeşitli trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Denetimlerin sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye atan 10 motosiklet de trafikten men edildi. Ekipler, bu tarz tehlikeli ihlallere karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

ERKUT ÇALİKOGLU

