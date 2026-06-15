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Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi ve seyir halindeki bir kamyonetle çarpışması yürekleri ağza getirdi. Büyük bir faciadan dönülen ve şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazanın o korkutucu anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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