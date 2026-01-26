Kaydet

Sinop’un Erfelek ilçesi Bozkurt Bulvarı Caddesi’nde gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 34 DB 6575 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Savrularak yaklaşık 150 metre sürüklenen araç, yol kenarındaki Erfelek Çayı yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü S.A.’nın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

