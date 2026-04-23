Esenyurt'ta trafikte başka bir sürücüyle tartışıp kavgaya dönüşen olayda, araçtan inerek karşı tarafa saldıran sürücü S.T. ve yolcu M.D., olayın cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmalarıyla tespit edilen şahıslara, trafikte saldırı amacıyla araç takip etmek ve araçtan inmek maddeleri uyarınca toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı. Kavgaya karışan iki aracın 60 gün süreyle trafikten men edildiği olayla ilgili şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

