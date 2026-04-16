Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak'ta ailesine şiddet uygulayan 41 yaşındaki T.E., eşinin KADES uygulaması üzerinden yardım butonuna basması üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki pompalı tüfekle ateş açtı. Takviye ekiplerin ve özel harekat polislerinin sevk edildiği, bazı araç ile evlere kurşun isabet eden olayda; uyarılara aldırış etmeyerek polislere silah doğrultan, rastgele ateş eden ve ekiplerin üzerine koşan şahısla üç sokak boyunca çatışma yaşandı. Üç saat süren ve karşılıklı ateş açılan çatışma, şahsın bir okul önünde vurularak etkisiz hale getirilmesiyle son bulurken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ve yaralı şüphelinin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

