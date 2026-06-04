Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği yaz okulu sürecine ilişkin detaylar netleşti. Bahar dönemi sınavlarının ardından derslerini tamamlamak, not ortalamasını yükseltmek veya başarısız olduğu dersleri yeniden almak isteyen öğrenciler için yaz okulu kayıt takvimi yayımlandı. ''AÖF yaz okulu ne zaman? AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor?'' merak edilirken binlerce öğrencinin takip ettiği süreçte kayıt tarihleri, ders seçimi işlemleri ve yaz okulu sınav tarihi belli oldu.

Yaz okulundan yararlanacak öğrenciler, güz ve bahar dönemlerinden en fazla beş ders seçebilecek. Başarısız olunan derslerin yanı sıra daha önce alınmayan dersler de yaz okulunda tercih edilebilecek. Ayrıca not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce başarılı oldukları bazı dersleri yeniden alarak notlarını iyileştirme fırsatı elde edecek. Peki, AÖF yaz okulu ve kayıtlar ne zaman?

AÖF yaz okulu ve kayıtlar ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2026 yaz okulu tarihi

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği yaz okulu süreci için takvim belli oldu. Bahar dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından derslerini tekrar almak, eksik kredilerini tamamlamak veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler yaz okulundan yararlanabilecek.

Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler sınavlarda seçtikleri derslerin tüm ünitelerinden sorumlu olacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz okulu kapsamında ders seçim ve kayıt işlemleri Haziran ayı sonunda yapılacak.

AÖF yaz okulu ve kayıtlar ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2026 yaz okulu tarihi

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan yaz okulu kılavuzuna göre kayıt işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ders seçimlerini Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Kayıt sürecinde öncelikle ders seçimi yapılacak, ardından seçilen derslere göre oluşan ödeme işlemleri tamamlanacak. Ders seçiminin ardından onaylanmayan ders seçimleri geçerli sayılmayacak.

Yaz okulunda öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin sistem üzerinden kayıt durumlarını kontrol etmeleri isteniyor.

AÖF yaz okulu ve kayıtlar ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2026 yaz okulu tarihi

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

AÖF yaz okulu ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından 29 Haziran-03 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi 03 Temmuz 2026 tarihi saat 22.00’ye kadar yapılabilecek.

-Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler güz ve/veya bahar yarıyılı derslerinden en fazla beş ders seçebilir.

-Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

-Öncelikle varsa FF harf notlu dersler ile daha önce alınmayan derslerin seçilmesi

önerilmektedir.

-Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'ye yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu

dersler de seçilebilir.

-GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersler de seçilebilir.

GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

-Öncelikle varsa FF harf notlu dersler ile daha önce alınmayan derslerin seçilmesi

önerilmektedir.

-GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersler de seçilebilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası